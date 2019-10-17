Trabalho

Uber abre cadastro para motoristas em Colatina e São Mateus

Veja o passo a passo de como se inscrever para trabalhar. A data para que essas cidades possam contar com o serviço ainda não foi definida

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 20:08 - Atualizado há 6 anos

Uber cadastra motoristas interessados em trabalhar em Colatina e São Mateus Crédito: Pixabay

Quem quer trabalhar como motorista de aplicativo, mas está fora das regiões de Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim pode comemorar. Nesta semana, a Uber abriu a inscrição para novos parceiros em outros dois municípios capixabas: Colatina, no Noroeste; e São Mateus, no Norte.

O cadastramento é o primeiro passo para a expansão da empresa, que chegou ao Estado em 2015. Por enquanto, a data para que mais estas duas regiões possam contar com o serviço ainda não foi definida; mas os interessados já podem aproveitar para ficarem autorizados a dirigir pelo App.

VEJA COMO VIRAR UM MOTORISTA DA UBER

CNH COM EAR Para estar apto a ser um motorista da Uber é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com licença para exercer atividade remunerada (EAR). Quem não a possui, deve antecipar a renovação e solicitar a inclusão, que pode ser obtida após aprovação em um teste psicológico do Detran-ES, com custo de R$ 106,07.

CARROS ESPECÍFICOS Além disso, a empresa também exige um carro com quatro portas, cinco lugares e ar-condicionado, que seja de 2008 ou mais recente. O veículo utilizado pode ser próprio, emprestado ou alugado – neste último caso, a empresa tem parcerias firmadas com três locadoras e promete descontos. Picapes, vans e caminhonetes não são aceitas; assim como automóveis adesivados, de placa vermelha ou com alteração no sistema de freio ou suspensão.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS São dois os documentos exigidos: o primeiro é a CNH da categoria B válida e com licença para exercer atividade remunerada; e o segundo é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em dia.

HORA DO CADASTRO Com tudo em mãos, basta entrar no site uber.com/dirija e preencher uma pequena ficha com os dados pessoais solicitados e aceitar os termos de uso. Em seguida, será necessário enviar uma foto de perfil, uma da CNH e uma do CRLV abertos. Ao enviá-las, o cadastro ficará em análise.

Se tudo for aprovado: pronto, você já pode atuar como um motorista da Uber. Caso contrário, a empresa enviará e-mails ou mensagens de texto para os contatos cadastrados, avisando sobre qualquer problema e qual o caminho para solucioná-lo.

Vale lembrar, que quem já trabalha como motorista junto à empresa não precisa refazer o cadastro, caso tenha interesse em atuar nas cidades de Colatina e São Mateus.

