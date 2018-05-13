Triplo assassinato é registrado em Mantenópolis, Noroeste do ES

O veículo em que duas vítimas estavam também foi atingido Crédito: Divulgação

Mantenópolis, região Noroeste do Estado. Três pessoas foram assassinadas e uma está internada em estado grave no hospital após serem atingidas por cerca de trinta tiros em, região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, populares ligaram informando que ouviram muitos tiros no distrito de Santa Luzia na noite de sábado (12). Quando os militares chegaram ao local, na estrada para Santa Luzia, no bairro do Raul, por volta de 21h30, constataram que duas pessoas haviam sido atingidas por muitos tiros e já estavam mortas dentro do veículo, que também tinha várias perfurações.

No veículo estavam Adriana de Barros Teixeira, 23 anos, e Matheus Henrique Silva da Lapa, 19 anos. A jovem foi atingida por cerca de 14 tiros na cabeça, costas e braços. O rapaz foi morto com cerca de cinco tiros.

Do lado de fora do veículo um homem foi encontrado caído atrás de uma residência próxima ao local. Ele foi identificado como Ejoilson Martins dos Santos, 32 anos, mais conhecido como Mascotinho. Ele tinha várias passagens pela polícia e foi atingido com cinco tiros.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, isolou a área e constatou que as cápsulas eram de pistola 9 milímetros e a maioria dos disparos foram na direção da cabeça das vítimas.