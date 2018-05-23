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Revela delegado

Tragédia em Linhares: testemunhas relataram choro e gritos de irmãos

Afirmação foi feita pelo delegado André Costa na manhã desta quarta-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 15:09

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 15:09

Da esquerda para direita: delegados André Costa, André Jaretta Ardison e o Secretário de Segurança Pública Nylton Rodrigues Crédito: Bernardo Coutinho
O delegado André Costa, que faz parte da força-tarefa que investiga o caso dos irmãos assassinados pelo pastor George Alves, em Linhares, afirmou que durante depoimento testemunhas revelaram terem ouvido gritos e choros enquanto os meninos Joaquim, 3 anos, e Kauã, 6 anos, eram agredidos por Georgeval.
"As testemunhas relataram que ouviram o choro das crianças e gritos enquanto elas eram agredidas pelo investigado", afirma.
Costa acrescentou ainda que George só sinalizou socorro após os vizinhos arrombarem o portão da casa na tentativa de salvar as crianças.
"Só por conta da chegada das testemunhas o investigado sinalizou socorro, depois que os vizinhos arrombaram o portão da casa na tentativa de salvar as crianças", disse André Costa. 
 

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