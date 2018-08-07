Tragédia em Linhares: Justiça marca audiência de pastores

Os irmãos Kauã e Joaquim, que foram brutalmente assassinados em Linhares, no dia 21 de abril deste ano Crédito: Facebook

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) marcou a audiência do casal de pastores Juliana Pereira Salles Alves e Georgeval Alves Gonçalves, acusados das mortes das crianças Joaquim Alves e Kauã Salles, no dia 21 de abril, na casa onde a família morava em Linhares, região Norte do Estado. O casal liderava a Igreja Batista Vida e Paz no município.

A audiência de instrução e julgamento marcada para acontecer no dia 23 de outubro, no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em Linhares, não será aberta ao público, de acordo com o TJES, pois o processo tramita em segredo de Justiça.

Georgeval Alves, conhecido como pastor George, está preso desde o dia 28 de abril, acusado de estuprar e agredir o enteado Kauã e o filho Joaquim e depois ter colocado fogo nas crianças ainda vivas. Ele está no Centro de Detenção Provisória de Viana II.

Dia em que o pastor George foi preso, em Linhares Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta

Já a pastora Juliana Sales foi presa em Teófilo Otoni, Minas Gerais, em 19 de junho, após denúncia do Ministério Público de conduta omissiva que culminou na morte das crianças. Ela foi transferida do presídio em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, no dia 14 de julho para o Centro Prisional Feminino de Cariacica, na Grande Vitória.

Juliana na delegacia de Teófilo Otoni, Minas Gerais, no dia da prisão Crédito: Umberto Lemos | InterTV

PEDIDO DE LIBERDADE NEGADO

segundo pedido de revogação da prisão dela. A junta de advogados dos pastores entrou com um novo pedido de liberdade provisória para a pastora Juliana Salles, que foi negado na segunda-feira (6). Este é o

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