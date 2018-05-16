Tragédia em Linhares: defesa não comenta se fará novo pedido de HC

Os advogados de defesa não confirmaram se fizeram ou mesmo se farão um novo pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para o pastor Georgeval Alves Gonçalves, que é pai de Kauã Salles e padrasto de Joaquim Alves, que morreram carbonizados no incêndio na casa deles em Linhares, no dia 21 abril.
"O procedimento do processo a gente não pode divulgar e a gente prefere manter em sigilo. Estamos aguardando a conclusão do inquérito que continua correndo em segredo de justiça", disse Helbert Gonçalves, um dos advogados que fazem a defesa do pastor.
O primeiro pedido foi negado pelo TJES, na decisão do Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, na noite da última sexta-feira (4). Os detalhes da decisão não foram divulgados.
PRISÃO
O pastor foi preso na manhã do dia 28 de abril, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária por 30 dias. Havia indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças na casa em que morava, e modificou a cena dentro do imóvel.