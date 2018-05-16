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Pastor preso

Tragédia em Linhares: defesa não comenta se fará novo pedido de HC

O primeiro pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça; pastor George está preso desde 28 de abril

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 20:05
Pastor Georgeval é preso durante investigações do incêndio que mataram o filho dele, Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos, em Linhares Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta
Os advogados de defesa não confirmaram se fizeram ou mesmo se farão um novo pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para o pastor Georgeval Alves Gonçalves, que é pai de Kauã Salles e padrasto de Joaquim Alves, que morreram carbonizados no incêndio na casa deles em Linhares, no dia 21 abril.
"O procedimento do processo a gente não pode divulgar e a gente prefere manter em sigilo. Estamos aguardando a conclusão do inquérito que continua correndo em segredo de justiça", disse Helbert Gonçalves, um dos advogados que fazem a defesa do pastor.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
O primeiro pedido foi negado pelo TJES, na decisão do Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, na noite da última sexta-feira (4). Os detalhes da decisão não foram divulgados.
PRISÃO
O pastor foi preso na manhã do dia 28 de abril, após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária por 30 dias. Havia indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças na casa em que morava, e modificou a cena dentro do imóvel.

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