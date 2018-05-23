Soma das penas ao pastor George Alves pode chegar a 126 anos de prisão

Delegado Romel Pio Junior, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras de Linhares Crédito: Rafael Silva

O pastor George Alves, que estuprou, agrediu e ateou fogo no filho e no enteado em Linhares, no dia 21 de abril, foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulneráveis. A soma das penas dos crimes pode chegar a 126 anos de prisão. A informação foi dada por um dos delegados que está à frente do caso, Romel Pio Junior, no final da manhã desta quarta-feira (23).

Reveja o esclarecimento dobre a investigação dos irmãos mortos em Linhares

ESTUPROU, AGREDIU E ATEOU FOGO NO FILHO E NO ENTEADO

O delegado André Jaretta Ardison, da força-tarefa que investiga a tragédia em Linhares afirmou, na manhã desta quarta-feira (23), que o pastor George Alves estuprou o próprio filho, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e o enteado, Kauã Salles Butkovsky, 6, antes de agredir e atear fogo nas duas crianças no dia 21 de abril, na casa onde a família morava em Linhares, no Norte do Estado.

Pastor George se emociona ao dar entrevista após sair da delegacia Crédito: Marcelo Prest

"Ele molestou as duas crianças. Isso é demonstrado tecnicamente pelo encontro (no corpo das crianças) de uma substância denominada PSA, que é encontrada no sêmen humano. Essa substância foi encontrada no orifício anal das duas crianças. Essa substância não poderia estar naquele local a não ser por um fator externo", afirmou o delegado.

A substância PSA é produzida pela próstata, o que comprova, segundo o delegado, que houve estupro.

O delegado reforçou que a polícia traçou uma concatenação de como ocorreram os fatos, que chocaram a todos os envolvidos na investigação por "tamanha crueldade" do crime.

O delegado André Jaretta (ao centro, de gravata azul e terno preto) ao detalhar as investigações sobre a tragédia em Linhares Crédito: Rafael Silva

"Ele agrediu as crianças. Foi encontrado vestígio de sangue no boxe do banheiro, que um exame comprou ser de Joaquim, seu filho biológico. Com as crianças vivas, porém desacordadas, ele as levou para a cama, utilizou um combustível derivado de petróleo e ateou fogo nelas e no local, fazendo com que elas fossem mortas pelo calor do fogo. Elas foram mortas pelo fogo. O exame comprova que elas foram mortas carbonizadas. Ambas tinham fuligem na traquéia, o que indica que elas respiravam a fumaça do incêndio", detalhou o delegado André Jaretta.

Segundo ele, ao atear fogo nas crianças o pastor tinha o objetivo de ocultar o crime.

"Feito isso, o investigado (pastor George) foi para o ambiente externo da casa, sem abrir o portão, ficou andando de um lado para outro, até que transeuntes vissem o cenário, parassem e, por conta própria, prestassem auxílio, abrindo o portão, mas não tendo mais condições de prestar socorro às crianças", disse o delegado.

"Não bastasse esse ato, vimos que o investigado buscou se promover, tentando mostrar uma personalidade muito inversa do que sua conduta mostrou", afirmou.