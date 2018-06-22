Servidor morre em Linhares durante comemoração pela vitória do Brasil

De acordo com a Polícia Civil, o laudo aponta que o servidor morreu após uma queda, mas não deu detalhes de como teria ocorrido o acidente. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado mas, ao chegar no local, o homem já estava sem respiração e batimentos cardíacos.
A prefeitura da cidade comentou sobre a fatalidade. "A Prefeitura de Linhares lamenta profundamente a morte do funcionário público municipal de carreira Gildemar Passos de Souza, carinhosamente conhecido como Badé. A Prefeitura presta toda a assistência necessária aos familiares neste momento de dor e tristeza".