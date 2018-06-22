Servidor morre em Linhares durante comemoração pela vitória do Brasil

O servidor público Gildemar Passos de Souza, mais conhecido como 'Badé', de 54 anos, morreu durante a comemoração da vitória do Brasil contra a Costa Rica, na manhã desta sexta-feira (22). A fatalidade aconteceu em um bar no bairro Lagoa do Meio, em, nodo Estado.

De acordo com a Polícia Civil, o laudo aponta que o servidor morreu após uma queda, mas não deu detalhes de como teria ocorrido o acidente. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado mas, ao chegar no local, o homem já estava sem respiração e batimentos cardíacos.