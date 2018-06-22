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Copa do Mundo

Servidor morre em Linhares durante comemoração pela vitória do Brasil

Gildemar Passos de Souza, de 54 anos, estava em um bar para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira. Ele morreu após uma queda no local

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 19:51
Gildemar Passos de Souza, 54 anos, morreu após o jogo do Brasil Crédito: Secom | Prefeitura de Linhares
O servidor público Gildemar Passos de Souza, mais conhecido como 'Badé', de 54 anos, morreu durante a comemoração da vitória do Brasil contra a Costa Rica, na manhã desta sexta-feira (22). A fatalidade aconteceu em um bar no bairro Lagoa do Meio, em Linhares, no Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Civil, o laudo aponta que o servidor morreu após uma queda, mas não deu detalhes de como teria ocorrido o acidente. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado mas, ao chegar no local, o homem já estava sem respiração e batimentos cardíacos.
> Homem é assassinado e sogra morre ao ver crime após jogo em Cachoeiro
A prefeitura da cidade comentou sobre a fatalidade. "A Prefeitura de Linhares lamenta profundamente a morte do funcionário público municipal de carreira Gildemar Passos de Souza, carinhosamente conhecido como Badé. A Prefeitura presta toda a assistência necessária aos familiares neste momento de dor e tristeza".

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