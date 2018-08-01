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Sem água

Rompimento de adutora afeta abastecimento de água em Linhares

Os bairros Aviso, Araçá e Centro tiveram o fornecimento de água suspenso. Uma adutora na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz rompeu na madrugada e o trânsito no local foi interrompido para as equipes do Saae realizar os reparos necessários

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 15:44
Reparos em adutora que rompeu no bairro Araçá, em Linhares Crédito: Divulgação
Moradores dos bairros Aviso, Araçá e Centro, em Linhares, estão com problemas no abastecimento de água após o rompimento de uma adutora durante a madrugada desta quarta-feira (01). O fornecimento de água foi suspenso e equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) trabalham para realizar os reparos na adutora, que fica na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, no Araçá. A previsão é de que o abastecimento de água seja retomado até o final da tarde.
O trânsito na avenida também foi interrompido e os motoristas precisam desviar o caminho por outras ruas do Araçá. Os moradores dos três bairros afetados podem ficar sem água ao longo do dia caso não tenham uma reserva adequada. Por isso, a Prefeitura de Linhares orienta a população a evitar o desperdício para diminuir os efeitos da interrupção do serviço.
Assim que o abastecimento for retomado, o Saae vai realizar alguns procedimentos nos hidrantes existentes no município, para garantir a qualidade da água que abastece a região e alerta que, por conta da despressurização, o primeiro jato de água pode chegar com uma coloração mais escura.
O descarte de água por meio dos hidrantes é um procedimento necessário depois das manutenções nas estações de tratamento que abastecem a cidade e nas redes adutoras, explicou o diretor de Operações do Saae, Zércio Largura. Moradores que observarem oscilações no abastecimento de água ou problemas na pressão podem ligar para o Saae pelo telefone 2103-1311.
Água saiu bastante escura em uma casa do bairro Araçá Crédito: Giovane Costa
Morador do bairro Araçá, o motorista Giovane Costa contou que foi preparar o almoço para o filho e, quando abriu a torneira, a água saiu totalmente escura. Parecia borra de café. A sorte é que tenho caixa dágua. Para lavar a louça usei água da caixa, mas para cozinhar usei água mineral. Agora é economizar ao máximo, pois não sei que horas o fornecimento de água vai ser restabelecido normalmente, afirmou.

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