Rompimento de adutora afeta abastecimento de água em Linhares

Reparos em adutora que rompeu no bairro Araçá, em Linhares Crédito: Divulgação

Moradores dos bairros Aviso, Araçá e Centro, em Linhares, estão com problemas no abastecimento de água após o rompimento de uma adutora durante a madrugada desta quarta-feira (01). O fornecimento de água foi suspenso e equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) trabalham para realizar os reparos na adutora, que fica na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, no Araçá. A previsão é de que o abastecimento de água seja retomado até o final da tarde.

O trânsito na avenida também foi interrompido e os motoristas precisam desviar o caminho por outras ruas do Araçá. Os moradores dos três bairros afetados podem ficar sem água ao longo do dia caso não tenham uma reserva adequada. Por isso, a Prefeitura de Linhares orienta a população a evitar o desperdício para diminuir os efeitos da interrupção do serviço.

Assim que o abastecimento for retomado, o Saae vai realizar alguns procedimentos nos hidrantes existentes no município, para garantir a qualidade da água que abastece a região e alerta que, por conta da despressurização, o primeiro jato de água pode chegar com uma coloração mais escura.

O descarte de água por meio dos hidrantes é um procedimento necessário depois das manutenções nas estações de tratamento que abastecem a cidade e nas redes adutoras, explicou o diretor de Operações do Saae, Zércio Largura. Moradores que observarem oscilações no abastecimento de água ou problemas na pressão podem ligar para o Saae pelo telefone 2103-1311.

Água saiu bastante escura em uma casa do bairro Araçá Crédito: Giovane Costa