Rio Doce sobe 50 centímetros e ultrapassa cota de inundação em Linhares

Nível de Rio Doce ultrapassa cota de inundação em Linhares Crédito: Defesa Civil de Linhares

O nível do Rio Doce, em Linhares, ultrapassou a cota de inundação à 1h30 da madrugada desta quarta-feira (07). Segundo o coordenador da Defesa Civil de Linhares, Antonio Carlos dos Santos, o nível do rio subiu 50 centímetros de terça para quarta.

"Desde ontem (terça) temos duas residências afetadas no bairro Olaria. A água já chegou aos quintais, mas os moradores não quiseram sair", diz o coordenador.

Nesta quarta pela manhã, a régua que fica no rio mede 3,8 metros. "A cota de alerta é de 3,3 metros e a de inundação 3,45 metros", explica.

Nível de Rio Doce ultrapassa cota de inundação em Linhares Crédito: Defesa Civil de Linhares

A previsão é de que o nível continue a subir. "Não tem previsão de estabilizar. Nós dependemos muito de Minas. Em média, demora 27 horas para a água de lá chegar em Linhares. De Nova Era, que fica em Minas Gerais, para cá, as cidades já estavam em alerta. Estamos monitorando desde a madrugada a situação."

Quem mora às margens da região deve ficar atento se água continua subindo e a velocidade dela, para sair de casa a tempo, reforça o coordenador.

COLATINA

A situação do Rio Doce em Colatina é diferente da de Linhares. "Linhares fica a nível do mar e alaga mais fácil. Em Colatina não há risco de inundação. O nível do rio subiu 1,2 metro da manhã de terça até a madrugada desta quarta-feira (07), quando chegou a 5,76 metros às 3h15. Mas está baixando lentamente. Vai ficar oscilando, porque em Minas tem muita água. Aqui tende a baixar hoje e subir de novo amanhã. O rio está assoreado, tem muita terra, então o nível sobe mais rápido", explica o coordenador da Defesa Civil de Colatina, Luis Felipe do Nascimento Adame.

O nível de alerta é de 5,7 metros e o de inundação é de 6,2 metros na cidade. Às 8h15 desta quarta, a régua mede 5,56 metros, de acordo com dados do Serviço Geológico do Brasil.