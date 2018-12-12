Retroescavadeira faz coleta de lixo em Barra de São Francisco

Com os veículos coletores quebrados, a Prefeitura de Barra de São Francisco arranjou uma forma inusitada para recolher todo o lixo da cidade: o trabalho é feito com caminhão caçamba auxiliado de uma retroescavadeira. Há uma semana, os automóveis dos moradores dividem as ruas com o maquinário.
Segundo a prefeitura, o recolhimento de lixo está parcialmente comprometido porque os veículos coletores estão com problemas mecânicos. O município conta com quatro caminhões de lixo, sendo um de pequeno porte e três maiores. No entanto, eles estão sucateados e precisam de manutenção.
Apenas o veículo menor está circulando, mas não dá conta de atender toda a cidade. Por conta disso, a alternativa foi colocar o caminhão caçamba para armazenar o lixo e a retroescavadeira para recolher a sujeira e colocar em cima do veículo.
Em nota, a administração municipal informou que tem trabalhado para resolver o contratempo e normalizar o serviço de coleta o quanto antes. Vale esclarecer que, mesmo diante do problema apresentado, a prefeitura utilizará alternativas para não permitir que o lixo se acumule nas ruas e em frente às residências. Enquanto os veículos coletores estiverem em manutenção, colaboradores da Secretaria Municipal de Serviços farão a coleta com o auxílio de um caminhão caçamba e de uma retroescavadeira, ressaltou.
O Executivo conclui a nota se desculpando pela anormalidade e pediu a compreensão da população.