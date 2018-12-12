Caminhões quebrados

Retroescavadeira faz coleta de lixo em Barra de São Francisco

Veículos coletores apresentaram problemas mecânicos. Para evitar que o lixo se acumule na cidade do Noroeste do Estado, coleta é feita com caminhão caçamba e retroescavadeira

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 14:03
Caminhão caçamba e retroescavadeira recolhem lixo em Barra de São Francisco após problemas mecânicos nos veículos coletores Crédito: Divulgação
Com os veículos coletores quebrados, a Prefeitura de Barra de São Francisco arranjou uma forma inusitada para recolher todo o lixo da cidade: o trabalho é feito com caminhão caçamba auxiliado de uma retroescavadeira. Há uma semana, os automóveis dos moradores dividem as ruas com o maquinário.
Segundo a prefeitura, o recolhimento de lixo está parcialmente comprometido porque os veículos coletores estão com problemas mecânicos. O município conta com quatro caminhões de lixo, sendo um de pequeno porte e três maiores. No entanto, eles estão sucateados e precisam de manutenção.
Apenas o veículo menor está circulando, mas não dá conta de atender toda a cidade. Por conta disso, a alternativa foi colocar o caminhão caçamba para armazenar o lixo e a retroescavadeira para recolher a sujeira e colocar em cima do veículo.
Caminhão caçamba e retroescavadeira recolhem lixo em Barra de São Francisco após problemas mecânicos nos veículos coletores Crédito: Divulgação
Em nota, a administração municipal informou que tem trabalhado para resolver o contratempo e normalizar o serviço de coleta o quanto antes. Vale esclarecer que, mesmo diante do problema apresentado, a prefeitura utilizará alternativas para não permitir que o lixo se acumule nas ruas e em frente às residências. Enquanto os veículos coletores estiverem em manutenção, colaboradores da Secretaria Municipal de Serviços farão a coleta com o auxílio de um caminhão caçamba e de uma retroescavadeira, ressaltou.
O Executivo conclui a nota se desculpando pela anormalidade e pediu a compreensão da população.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Motorista bêbado bate em viatura, tenta fugir e acaba detido em São Mateus

