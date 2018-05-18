Quarta vítima de chacina em Mantenópolis morre em hospital

O veículo em que duas vítimas estavam também foi atingido Crédito: Divulgação

A quarta vítima da chacina em Mantenópolis, na região Noroeste do Estado, que estava internada no Hospital Silvio Avidos em Colatina, morreu na manhã desta sexta-feira (18).

Weliton Silva dos Santos, 29 anos, estava internado desde que foi encontrado ofegante e pedindo socorro na estrada da localidade de Serra do Turvo, na divisa de Mantenópolis com Mantena, em Minas Gerais, no último dia 12.

A causa da morte foi diagnosticada como hemorragia e contusão cerebral em decorrência dos disparos que sofreu. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

O CRIME

Quando os militares chegaram ao local, na estrada para Santa Luzia, no bairro do Raul, por volta de 21h30, constataram que duas pessoas haviam sido atingidas por muitos tiros e já estavam mortas dentro do veículo, que também tinha várias perfurações.

No veículo estavam Adriana de Barros Teixeira, 23 anos, e Matheus Henrique Silva da Lapa, 19 anos. A jovem foi atingida por cerca de 14 tiros na cabeça, costas e braços. Já Matheus foi morto com cerca de cinco tiros. Ele havia fugido do presídio de Mantena no dia 22 de fevereiro deste ano

Do lado de fora do veículo um homem foi encontrado caído atrás de uma residência próxima ao local. Ele foi identificado como Ejoilson Martins dos Santos, 32 anos, mais conhecido como Mascotinho. Ele tinha várias passagens pela polícia e foi atingido com cinco tiros.