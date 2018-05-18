Quarta vítima de chacina em Mantenópolis morre em hospital

A quarta vítima da chacina em Mantenópolis, na região Noroeste do Estado, que estava internada no Hospital Silvio Avidos em Colatina, morreu na manhã desta sexta-feira (18).
Weliton Silva dos Santos, 29 anos, estava internado desde que foi encontrado ofegante e pedindo socorro na estrada da localidade de Serra do Turvo, na divisa de Mantenópolis com Mantena, em Minas Gerais, no último dia 12.
A causa da morte foi diagnosticada como hemorragia e contusão cerebral em decorrência dos disparos que sofreu. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O CRIME
Três pessoas foram assassinadas após serem atingidas por cerca de trinta tiros em Mantenópolis. De acordo com a Polícia Militar, populares ligaram informando que ouviram muitos tiros no distrito de Santa Luzia na noite do último dia 12).
Quando os militares chegaram ao local, na estrada para Santa Luzia, no bairro do Raul, por volta de 21h30, constataram que duas pessoas haviam sido atingidas por muitos tiros e já estavam mortas dentro do veículo, que também tinha várias perfurações.
No veículo estavam Adriana de Barros Teixeira, 23 anos, e Matheus Henrique Silva da Lapa, 19 anos. A jovem foi atingida por cerca de 14 tiros na cabeça, costas e braços. Já Matheus foi morto com cerca de cinco tiros. Ele havia fugido do presídio de Mantena no dia 22 de fevereiro deste ano.
Do lado de fora do veículo um homem foi encontrado caído atrás de uma residência próxima ao local. Ele foi identificado como Ejoilson Martins dos Santos, 32 anos, mais conhecido como Mascotinho. Ele tinha várias passagens pela polícia e foi atingido com cinco tiros.
A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que as cápsulas eram de pistola 9 milímetros e a maioria dos disparos foram na direção da cabeça das vítimas.