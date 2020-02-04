Produtores rurais de Águia Branca dizem que onças estão matando gado

Os felinos atacam principalmente carneiros e cabritos Crédito: Reprodução TV Gazeta/ Noroeste

Ataques de onça estão ameaçando a tranquilidade dos moradores e produtores rurais da localidade de Córrego Parado, no interior de Águia Branca, no Noroeste do Estado. A presença dos felinos causa medo na população e deixa prejuízos para produtores rurais - que relatam que estão perdendo animais com os ataques dos felinos.

O produtor Giovani Aloquio é um dos mais afetados. Ele conta que dentro, da sua propriedade, já perdeu mais de 50 carneiros e cabritos que teriam sido atacados pelas onças, nos últimos cinco anos. No caso mais recente, há menos de uma semana, ele encontrou dois carneiros mortos, com sinais de ataque de onça. Estranhamente, os animais não foram consumidos pelo felino.

Foi durante o dia, eu estava trabalhando aqui e fui almoçar, quando voltei no período da tarde para retomar minha atividades eles já estavam mortos, contou o produtor.

O produtor conta que, seguindo orientações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ele construiu um curral perto de casa e instalou uma cerca elétrica em volta, e até trouxe um cachorro de grande porte para a propriedade, para tentar minimizar os ataques.

Outro produtor rural da região, Paulo Sérgio Kalke relata que também já perdeu vários animais e desistiu de criar carneiros por causa dos frequentes ataques das onças. Mas a preocupação segue, já que ele continua trabalhando com gado.

Meu maior medo são os bezerros quando ainda estão com poucos dias de vida. Eu já perdi alguns nessa situação, chego aqui durante a manhã e não encontro mais eles, contou Paulo.

O Ibama informou que tem conhecimento da presença de onças na região de Águia Branca. De acordo com o instituto, é provável que elas sejam da espécie popularmente conhecida como onça-parda ou suçuarana. O instituto disse ainda que orienta os produtores sobre medidas que podem ser tomadas para diminuir os ataques.

Cerca elétrica impede aproximação de felinos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

ESPECIALISTA ESTRANHA A FORMA DO ATAQUE

A professora e pesquisadora de animais silvestres Ana Carolina Srbek Araújo explica que não é incomum o ataque de onças a criações. Mas é estranho quando os animais são mortos e não são consumidos pelos felinos. A especialista acredita que os animais se aproximam da região justamente em busca de alimentação.

Com o desmatamento e o avanço das áreas produtivas, ocorre também a redução da disponibilidade de presas naturais para os felinos onde eles estavam antes. Dessa forma, esse tipo de animal precisa procurar uma maneira de se alimentar e acaba indo para essas áreas procurar suas alimentação, afirmou a professora.

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PREOCUPAÇÃO TAMBÉM PARA OS MORADORES

Além dos prejuízos registrados pelos produtores, a presença dos felinos também preocupa moradores que temem ser atacados pelos animais. Segundo eles, as onças estão aparecendo com cada vez mais frequência e até durante o dia.

O produtor Paulo Sérgio Kalke afirma que recentemente viu uma onça na região. Ele contou que deu de cara com o animal bem perto da sua casa e que o felino correu quando ele se aproximou.

Quanto à segurança dos moradores e trabalhadores da região, o Ibama afirmou que os riscos de ataque em humanos são baixos e que não há nenhum registro confirmado de ataque por felino silvestre a ser humano no Espírito Santo. Porém, a recomendação é que as pessoas evitem permanecer desacompanhadas em locais ermos, principalmente à noite, no início e final do dia, especialmente crianças.

O órgão orienta ainda que as pessoas que se depararem com o felino não o enfrentem ou tentem espantá-lo diretamente. Dessa forma, o animal pode se sentir acuado e partir para o ataque. A indicação é de que barulhos sejam emitidos para afugentar a onça.

PROBLEMA ANTIGO

O problema dos produtores rurais de Córrego Parado com as onças é antigo. Segundo eles, a situação dos animais mortos pelos felinos vem se agravando nos últimos anos. Em 2015, a Polícia Militar Ambiental apreendeu um filhote de onça parda na região. O animal foi encontrado numa mata.

Em 2015, a Polícia Militar Ambiental apreendeu um filhote de onça parda na região Crédito: Arquivo / TV Gazeta Noroeste

A professora Ana Carolina Srbek Araújo lembrou que a presença dos felinos deve ser ainda mais comum nesse tipo de local nos próximos anos.

Nós estamos cada vez mais invadindo o espaço que anteriormente era ocupado por esses animais, com o desmatamento principalmente. Neste cenário, esses conflitos envolvendo animais silvestres poderão ocorrer e se tornar cada vez mais comuns., explicou.