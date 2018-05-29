Prefeitura de Baixo Guandu suspende aulas em escolas e creches

A prefeitura de Baixo Guandu informou que 42 escolas municipais terão as aulas suspensas a partir desta quarta-feira (30) Crédito: Divulgação/PMBG

As aulas nas escolas da rede pública municipal em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, serão suspensas a partir desta quarta-feira (30) por conta da greve dos caminhoneiros.

Com a suspensão, as 42 escolas, incluindo as 10 creches do município ficarão sem aula até a próxima segunda-feira (04).

A assessoria da prefeitura informou que a falta de combustível afeta o abastecimento dos ônibus escolares e também o deslocamento de professores e funcionários para a preparação da merenda escolar.

A secretária de Educação, Cenira Antonia da Silva, explicou que há falta gás e leite na preparação da merenda escolar. Fizemos um grande esforço para manter as escolas funcionando e esperamos que na segunda-feira tudo esteja normalizado, disse..

Os demais serviços essenciais prestados à população, não tiveram interrupção com a paralisação dos caminhoneiros.

COLETA DE LIXO

No interior do município, a coleta foi suspensa desde a última quinta-feira (24) e tem previsão de retornar nesta sexta-feira (01). Já na sede, o serviço de coleta está funcionando parcialmente.

O secretário de Serviços Urbanos Waldir Moreira, disse que a tendência é normalizar toda a coleta até o começo da próxima semana. Já temos o óleo diesel para recolher o lixo dentro do cronograma habitual e vamos trabalhar normalmente amanhã (30) e na sexta-feira. Na quinta-feira (31), feriado nacional, o serviço estará suspenso, explicou.

POSTOS E PONTOS PROTESTO

Desde o inicio da paralisação, a prefeitura de Baixo Guandu informou que os os postos do município venderam seus estoques sem alteração de preços, conforme chegou a ocorrer em dezenas de cidades em todo o país. A gasolina nesta terça-feira (29) está sendo vendida a R$ 4,40 o litro. Na manhã de hoje, três caminhões transportando combustível passaram pelas barreiras escoltados pela Policia Militar.

Os caminhoneiros continuam com 3 pontos de manifestação no município, sendo dois na BR 259 e um na ES 464, que liga a cidade a Itaguaçu e Itarana.