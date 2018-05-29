Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Greve dos caminhoneiros

Prefeitura de Baixo Guandu suspende aulas em escolas e creches

Com a suspensão, as 42 escolas, incluindo as 10 creches do município ficarão sem aula até a próxima segunda-feira (04)

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:44
A prefeitura de Baixo Guandu informou que 42 escolas municipais terão as aulas suspensas a partir desta quarta-feira (30) Crédito: Divulgação/PMBG
As aulas nas escolas da rede pública municipal em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado, serão suspensas a partir desta quarta-feira (30) por conta da greve dos caminhoneiros.
Com a suspensão, as 42 escolas, incluindo as 10 creches do município ficarão sem aula até a próxima segunda-feira (04).
A assessoria da prefeitura informou que a falta de combustível afeta o abastecimento dos ônibus escolares e também o deslocamento de professores e funcionários para a preparação da merenda escolar.
A secretária de Educação, Cenira Antonia da Silva, explicou que há falta gás e leite na preparação da merenda escolar. Fizemos um grande esforço para manter as escolas funcionando e esperamos que na segunda-feira tudo esteja normalizado, disse..
Os demais serviços essenciais prestados à população, não tiveram interrupção com a paralisação dos caminhoneiros.
COLETA DE LIXO
No interior do município, a coleta foi suspensa desde a última quinta-feira (24) e tem previsão de retornar nesta sexta-feira (01). Já na sede, o serviço de coleta está funcionando parcialmente.
O secretário de Serviços Urbanos Waldir Moreira, disse que a tendência é normalizar toda a coleta até o começo da próxima semana. Já temos o óleo diesel para recolher o lixo dentro do cronograma habitual e vamos trabalhar normalmente amanhã (30) e na sexta-feira. Na quinta-feira (31), feriado nacional, o serviço estará suspenso, explicou.
POSTOS E PONTOS PROTESTO
Desde o inicio da paralisação, a prefeitura de Baixo Guandu informou que os os postos do município venderam seus estoques sem alteração de preços, conforme chegou a ocorrer em dezenas de cidades em todo o país. A gasolina nesta terça-feira (29) está sendo vendida a R$ 4,40 o litro. Na manhã de hoje, três caminhões transportando combustível passaram pelas barreiras escoltados pela Policia Militar. 
Os caminhoneiros continuam com 3 pontos de manifestação no município, sendo dois na BR 259 e um na ES 464, que liga a cidade a Itaguaçu e Itarana. 
A restrição do tráfego continua com o transporte de cargas, de acordo com a prefeitura. Mais de 100 caminhões estão à beira da BR 259 aguardando os rumos do movimento. Veículos de passeio, motos, ônibus, ambulâncias e quem transporta carga viva também estão liberados para seguir viagem.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados