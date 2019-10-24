Polícia encontra corpo em chamas em rodovia do Noroeste do ES
A princípio seria apenas um foco de incêndio, às margens da ES 446, na altura do bairro Sapucaia, que fica no município de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. No entanto, após receber o chamado, a Polícia Militar constatou, ao chegar no local, durante a madrugada desta quinta-feira (24), que se tratava, na verdade, de um corpo humano em chamas.
O acionamento aconteceu por volta das 2h30, por um funcionário de uma empresa que fica próxima à rodovia. Por causa do avançado estado de carbonização do cadáver, a perícia não conseguiu identificar se a vítima era um homem ou uma mulher e, tampouco, se havia sinais de violência, como ferimentos causados por disparos de arma de fogo.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará por exames que poderão revelar a identidade da vítima e a causa da morte. O caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.