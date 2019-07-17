Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência contra as mulheres

Marido dá golpe de picareta na cabeça de esposa em Baixo Guandu

Mulher foi socorrida com grave ferimento. Marido foi levado para a delegacia
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 jul 2019 às 23:18

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 23:18

Departamento de Polícia Judiciária ou Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste
Uma mera discussão levou um homem a bater com uma picareta na cabeça da esposa, durante a manhã desta terça-feira (16). A agressão aconteceu por volta das 9h, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. Por causa da gravidade do ferimento, a vítima foi socorrida de ambulância para um pronto-socorro da cidade.
No hospital, ela foi medicada e permaneceu sob observação médica. Já o agressor foi detido e encaminhado à 16ª Delegacia Regional, em Colatina. De acordo com a Polícia Militar, no quintal da casa do homem, foi encontrada uma motocicleta com chassi adulterado, que também foi levada à autoridade policial.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o homem, de 44 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Baixo Guandu Lei Maria da Penha mulher Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados