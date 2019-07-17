Marido dá golpe de picareta na cabeça de esposa em Baixo Guandu

Por meio de nota, ainformou que o homem, de 44 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Baixo Guandu.