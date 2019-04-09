Bandido baleado e preso após invadir casa de PM em Baixo Guandu

O jovem Wálace da Silva, de 25 anos, acabou detido após invadir casa de policial militar em Baixo Guandu Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, ele rendeu um homem na varanda de uma casa, invadiu a residência e furtou o celular da esposa da vítima. A surpresa veio quando um policial militar, filho do casal, soube da ação e atirou contra o criminoso. Certamente, o desfecho que Wálace da Silva esperava era outro. Durante a madrugada desta terça-feira (9), em, nodo Estado, ele rendeu um homem na varanda de uma casa, invadiu a residência e furtou o celular da esposa da vítima. A surpresa veio quando um policial militar, filho do casal, soube da ação e atirou contra o criminoso.

De acordo com depoimentos dos envolvidos, o pai do PM estava dormindo no fundo da moradia quando foi surpreendido pelo bandido, que o ameaçou de morte com uma arma de fogo. O barulho ao adentrarem na casa acordou a mãe do PM que, ao perceber o que estava acontecendo, avisou o filho, que dormia em um dos quartos.

Polícia Militar se dirigiu ao local. Durante as buscas, foi possível perceber que o fugitivo havia pulado vários muros em direção ao bairro São Vicente. O policial, então, ao avistar os pais sob agressões, efetuou três disparos em direção ao criminoso, que fugiu ferido. Acionada por denúncia anônima que teria ouvido os tiros, ase dirigiu ao local. Durante as buscas, foi possível perceber que o fugitivo havia pulado vários muros em direção ao bairro São Vicente.

Pelo caminho, uma mulher conversou com os policiais – que possuíam características físicas de Wálace, como altura e vestimentas utilizadas durante o crime – e afirmou que o procurado tratava-se do próprio filho. A ciência do fato se deu também por meio de uma mensagem que ele teria enviado à uma familiar, dizendo que estava ferido.

PRISÃO

Por volta das 8h40, Walace da Silva foi localizado na própria casa, no bairro Rosário I, também em Baixo Guandu. Ao perceber a presença da Polícia Militar, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel e se escondeu em uma construção próxima, onde acabou detido. Com ele, estava o celular roubado durante a ação da madrugada.

Na busca pessoal não foi localizada qualquer arma de fogo. Questionado, Walace negou que teria usado o armamento durante o crime. Por causa do ferimento na perna esquerda, causado pelos disparos do PM (filho do casal feito como vítima), ele fora encaminhado a um pronto socorro. Depois de liberado pelo médico, Walace foi encaminhado à delegacia de Baixo Guandu.

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