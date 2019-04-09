Bandido baleado e preso após invadir casa de PM em Baixo Guandu

Certamente, o desfecho que Wálace da Silva esperava era outro. Durante a madrugada desta terça-feira (9), em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, ele rendeu um homem na varanda de uma casa, invadiu a residência e furtou o celular da esposa da vítima. A surpresa veio quando um policial militar, filho do casal, soube da ação e atirou contra o criminoso.
De acordo com depoimentos dos envolvidos, o pai do PM estava dormindo no fundo da moradia quando foi surpreendido pelo bandido, que o ameaçou de morte com uma arma de fogo. O barulho ao adentrarem na casa acordou a mãe do PM que, ao perceber o que estava acontecendo, avisou o filho, que dormia em um dos quartos.
O policial, então, ao avistar os pais sob agressões, efetuou três disparos em direção ao criminoso, que fugiu ferido. Acionada por denúncia anônima que teria ouvido os tiros, a Polícia Militar se dirigiu ao local. Durante as buscas, foi possível perceber que o fugitivo havia pulado vários muros em direção ao bairro São Vicente.
Pelo caminho, uma mulher conversou com os policiais – que possuíam características físicas de Wálace, como altura e vestimentas utilizadas durante o crime – e afirmou que o procurado tratava-se do próprio filho. A ciência do fato se deu também por meio de uma mensagem que ele teria enviado à uma familiar, dizendo que estava ferido.
PRISÃO
Por volta das 8h40, Walace da Silva foi localizado na própria casa, no bairro Rosário I, também em Baixo Guandu. Ao perceber a presença da Polícia Militar, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel e se escondeu em uma construção próxima, onde acabou detido. Com ele, estava o celular roubado durante a ação da madrugada.
Na busca pessoal não foi localizada qualquer arma de fogo. Questionado, Walace negou que teria usado o armamento durante o crime. Por causa do ferimento na perna esquerda, causado pelos disparos do PM (filho do casal feito como vítima), ele fora encaminhado a um pronto socorro. Depois de liberado pelo médico, Walace foi encaminhado à delegacia de Baixo Guandu.
ENCAMINHAMENTO
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado para o presídio.