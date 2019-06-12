Home
Pescador morre afogado após ficar preso à corda de âncora em rio do ES

Dioclécio Martins, de 44 anos, pescava no rio quando caiu do caiaque. Seu corpo foi encontrado com as pernas presas a uma corda com âncora no fundo do rio