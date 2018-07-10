Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tragédia em Linhares

Pastores tiraram selfie sorrindo em elevador de hotel após incêndio

O casal saiu do município e veio a Vitória para reconhecer os corpos dos filhos

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 00:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 00:56
Juliana e Georgeval tiraram uma selfie após o incêndio que tirou a vida dos irmãos kauã e Joaquim, em Linhares Crédito: Gazeta Online
Um dia após o incêndio que causou a morte dos irmãos Kauã e Joaquim, no dia 21 de abril deste ano, os pastores Juliana Pereira Sales Alves e Georgeval Alves Gonçalves tiraram uma 'selfie' sorrindo em um elevador do hotel em que eles estavam hospedados em Linhares, região Norte do Estado. 
A foto foi tirada no domingo. De acordo com a Justiça, no dia seguinte, o casal saiu do município e veio a Vitória para reconhecer os corpos dos filhos. Em seguida, ele falou pela primeira vez com a imprensa sobre o caso.   
As informações constam no processo judicial de Georgeval. 
Com informações de Bruno Dalvi
MP DENUNCIA PASTOR POR ESTUPRO 
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, informa que denunciou à Justiça o pastor Georgeval Alves pela acusação de estupro de uma mulher em 2015.
A ex-funcionária que trabalhou no salão do pastor em 2015 procurou a 16ª Delegacia Regional de Linhares para denunciá-lo por estupro. A mulher compareceu ao local após a conclusão do inquérito policial que investigava a morte dos irmãos Joaquim e Kauã.
> Linhares: babá eletrônica ajudou perícia a desmontar versão de pastor
Georgeval foi indiciado no Artigo 213 do Código Penal, por constranger (forçar) alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O inquérito foi concluído e relatado à Justiça na última quarta-feira, dia 4 de julho.
Pastores tiraram selfie sorrindo em elevador de hotel após incêndio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados