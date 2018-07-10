Pastores tiraram selfie sorrindo em elevador de hotel após incêndio

Juliana e Georgeval tiraram uma selfie após o incêndio que tirou a vida dos irmãos kauã e Joaquim, em Linhares Crédito: Gazeta Online

Um dia após o incêndio que causou a morte dos irmãos Kauã e Joaquim, no dia 21 de abril deste ano, os pastores Juliana Pereira Sales Alves e Georgeval Alves Gonçalves tiraram uma 'selfie' sorrindo em um elevador do hotel em que eles estavam hospedados em Linhares, região Norte do Estado.

A foto foi tirada no domingo. De acordo com a Justiça, no dia seguinte, o casal saiu do município e veio a Vitória para reconhecer os corpos dos filhos. Em seguida, ele falou pela primeira vez com a imprensa sobre o caso.

As informações constam no processo judicial de Georgeval.

Com informações de Bruno Dalvi

MP DENUNCIA PASTOR POR ESTUPRO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Linhares, informa que denunciou à Justiça o pastor Georgeval Alves pela acusação de estupro de uma mulher em 2015.

A ex-funcionária que trabalhou no salão do pastor em 2015 procurou a 16ª Delegacia Regional de Linhares para denunciá-lo por estupro. A mulher compareceu ao local após a conclusão do inquérito policial que investigava a morte dos irmãos Joaquim e Kauã.

Georgeval foi indiciado no Artigo 213 do Código Penal, por constranger (forçar) alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O inquérito foi concluído e relatado à Justiça na última quarta-feira, dia 4 de julho.