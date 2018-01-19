Passagem de ônibus mais cara em Linhares a partir de domingo

Passagem de ônibus mais cara em Linhares a partir de 21 de janeiro Crédito: Samira Ferreira

Circular de ônibus em Linhares, no Norte do Estado, vai ficar mais caro a partir deste domingo (21). De acordo com a Viação Joana Darc, empresa responsável pelo transporte público da cidade, o valor da passagem foi reajustado em 8,77%. Com isso, a tarifa das linhas da sede sobe de R$ 2,85 para R$ 3,10.

A Viação Joana Darc informou que o reajuste anual consta no contrato de concessão da empresa com o município. Sobre o valor da tarifa, a empresa disse é definido pelo poder público por meio do Conselho Tarifário Municipal, tendo como base a planilha de custos das empresas.

OS NOVOS VALORES

Linhas da sede

Carros convencionais/executivos e com ar refrigerado: R$ 3,10

- As linhas da sede permitem a integração de linhas (baldeação) com o pagamento de apenas uma tarifa.

Linhas distritais

Linhares x Baixo Quartel: R$ 3,10

Baixo Quartel x Palhal: R$ 4,10

Baixo Quartel x Rio do Norte II: R$ 1,00

Linhares x Farias: R$ 5,40

Linhares x Lagoa Durão: R$ 5,40

Cajueiro x Canto Grande: R$ 5,40

Linhares x Guaxe/Pontal do Ouro: R$ 5,40