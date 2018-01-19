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Passagem de ônibus mais cara em Linhares a partir de domingo

De acordo com a empresa responsável pelo transporte público da cidade, o reajuste é de 8,77%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 18:20

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 18:20

Passagem de ônibus mais cara em Linhares a partir de 21 de janeiro Crédito: Samira Ferreira
Circular de ônibus em Linhares, no Norte do Estado, vai ficar mais caro a partir deste domingo (21). De acordo com a Viação Joana Darc, empresa responsável pelo transporte público da cidade, o valor da passagem foi reajustado em 8,77%. Com isso, a tarifa das linhas da sede sobe de R$ 2,85 para R$ 3,10.
A Viação Joana Darc informou que o reajuste anual consta no contrato de concessão da empresa com o município. Sobre o valor da tarifa, a empresa disse é definido pelo poder público por meio do Conselho Tarifário Municipal, tendo como base a planilha de custos das empresas.
O último reajuste ocorreu em 2 de novembro de 2016, quando a passagem subiu quase 10%.
OS NOVOS VALORES
Linhas da sede
Carros convencionais/executivos e com ar refrigerado: R$ 3,10
- As linhas da sede permitem a integração de linhas (baldeação) com o pagamento de apenas uma tarifa.
Linhas distritais
Linhares x Baixo Quartel: R$ 3,10
Baixo Quartel x Palhal: R$ 4,10
Baixo Quartel x Rio do Norte II: R$ 1,00
Linhares x Farias: R$ 5,40
Linhares x Lagoa Durão: R$ 5,40
Cajueiro x Canto Grande: R$ 5,40
Linhares x Guaxe/Pontal do Ouro: R$ 5,40
Seccionamento Guaxe x Pontal do outro: R$ 3,10

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