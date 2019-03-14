Home
>
Região Norte
>
Passagem de ônibus em Colatina vai subir para R$ 3

Passagem de ônibus em Colatina vai subir para R$ 3

Depois de impasse entre prefeitura e consórcio, decreto determina reajuste de 5,26% nas tarifas; consórcio ainda não informou se vai acionar a Justiça