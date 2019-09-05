Home
>
Região Norte
>
Pais improvisam e constroem abrigos de ônibus para os filhos no ES

Pais improvisam e constroem abrigos de ônibus para os filhos no ES

Famílias moram na Estrada do Pontal, em Linhares, reclamam que os filhos esperam o coletivo para a escola debaixo de sol e chuva. Por isso, construíram abrigos de madeira