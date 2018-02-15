Padrasto abusa sexualmente de enteado que se recusou a comer carne

Delegacia de Linhares Crédito: Samira Ferreira

Um homem de 38 anos foi detido em flagrante após abusar sexualmente do enteado, uma criança de sete anos. O caso chocou a cidade de Linhares, região Norte do Estado, tanto pela perversidade da agressão quanto pelo motivo.

A mãe da criança, que mora há seis anos com o acusado e as crianças, chamou a polícia logo após o crime, que aconteceu na noite de terça-feira (13). De acordo com ela, o motivo da agressão do padrasto foi a recusa do filho em comer carne no jantar.

Irritado, o padrasto não concordou com a negativa da criança e abusou dela. Diante da cena, o irmão do menino, de 13 anos, pediu para que o padrasto não fizesse aquilo, mas acabou agredido com um soco.

Com a chegada da polícia, o padrasto foi detido em flagrante e conduzido à 16ª Delegacia de Linhares.

De acordo com Suzana Duarte Garcia, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Linhares, o acusado foi autuado por estupro de vulnerável.

O padrasto, que tem passagem por homicídio, confessou o crime e disse que foi apenas um "ato de correção" à criança.

Ele foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.