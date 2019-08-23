Onça-parda é predadora e pode atacar quando acuada, diz biólogo

Onça-parda está nos fundos do quintal de uma casa, no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste

Onça-parda, como a encontrada nos fundos do quintal de uma casa no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu, na manhã desta sexta-feira (23), é predadora e pode atacar quando se sente acuada. É o que afirma o biólogo Luciano Cabral.

Segundo ele, essa onça é um animal selvagem e de médio porte. “Ele oferece risco se estiver acuado. A primeira ação desta onça é fugir quando encontra o homem. Sem condições de fuga, ele pode atacar, sim”, ressaltou o biólogo.

Polícia Militar isolou a área, mas muitos curiosos acompanham os trabalhos de resgate à onça-parda Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste

BUSCA POR ALIMENTOS





A onça-parda vive na Mata Atlântica e é comum ela sair em busca de alimento ao redor da mata. “A casa deve estar perto de alguma mata e tinha algum atrativo alimentar. Ou a onça estava caçando algum animal que entrou no quintal e ela foi atrás ou então tinha algum alimento exposto”, ressaltou Cabral.

Uma outra possibilidade, segundo informações da TV Gazeta, é que o animal esteja ferido.

O QUE FAZER

Para não correr o risco de ser atacado pelo animal, o biólogo orientou que o ideal é caminhar lentamente, sem dar as costas à onça, e liberar os acessos para que ela possa sair por conta própria. “Ela sempre tenta se afastar do ser humano, só fica quando não consegue fugir e aí tem o risco de ataque”, destacou.

Onça aparece em casa em Baixo Guandu Crédito: Arquivo Pessoal

A manhã mal tinha começado quando a auxiliar de laboratório Elizabeth Ceiveres, de 49 anos, levou um grande susto: encontrou uma onça-parda nos fundos do quintal da casa onde ela mora, no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu.

A surpresa aconteceu por volta das 5h30 desta sexta-feira (23). "Levanto todo dia neste horário. Abri as janelas e as portas da casa, depois ouvi um barulho vindo do fundo do quintal. Uma amiga dormiu aqui em casa e, quando ela levantou para trabalhar, viu o animal pela janela. Ela me chamou e disse: ‘Isso não é gato, não’. Quando pensa que não, é uma onça!", contou Elizabeth.

Ela contou que ficou desesperada. "Comecei a fechar tudo, trancamos todas as portas e estamos aqui, presas dentro de casa. Estou bastante preocupada porque tem meus dois netos aqui em casa, um de 1 ano e outro de 12 anos", afirmou. Ainda segundo Elizabeth, a onça está um pouco espantada.

RESGATE

Em nota, o secretário municipal de Meio Ambiente, Allony Torres, explicou que a captura deverá ser feita através de dardos tranquilizantes, o que somente a Polícia Militar Ambiental dispõe dentro do seu trabalho de resgate de animais.

ESCOLA

Onça está escondida nos fundos da casa, no bairro Valparaíso, em Baixo Guandu Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste

Segundo a Prefeitura de Baixo Guandu, o chefe da Defesa Civil Municipal, Sandro Brandião, está no local desde o início da manhã e tomou todas as providências para resguardar a segurança dos moradores, incluindo os alunos da escola João Júlio Cardoso, cujos portões estão trancados.

Sandro disse que se trata de uma onça-parda adulta, com mais de 40 quilos, e todos os cuidados estão sendo tomados para que o animal seja capturado com segurança.

VEJA VÍDEO DA ONÇA

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar de Baixo Guandu explicou, por telefone, que foi acionada e está no local desde às 6 horas. A casa foi isolada enquanto aguardam uma forma de resgatar o animal. Agora, a Polícia Militar Ambiental de Colatina tenta buscar em Minas Gerais o tranquilizante usado no resgate.

Área em frente à casa foi isolada pela Polícia Militar. Mesmo assim, muitos curiosas acompanham os trabalhos para resgate da onça-parda Crédito: Alessandro Bachetti/TV Gazeta Noroeste

Por volta de 9h45, a Polícia Militar de Colatina informou que o comandante da Companhia Ambiental do município, capitão Rodrigo, saiu da cidade em direção a Baixo Guandu, em conjunto com o Ibama, para resgatar a onça-parda.