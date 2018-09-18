Novo pronto-socorro é inaugurado e terá 320 leitos em São Mateus

Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação

São Mateus, região Norte do Estado, foi inaugurado na segunda-feira (17). Com isso, o Hospital passará dos atuais 240 leitos para 320 leitos, de acordo com o Governo do Estado. O novo pronto-socorro do Hospital Roberto Silvares, em, região Norte do Estado, foi inaugurado na segunda-feira (17). Com isso, o Hospital passará dos atuais 240 leitos para 320 leitos, de acordo com o Governo do Estado.

A unidade funcionará no prédio da antiga Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) do bairro Carapina, que foi desativada. O imóvel foi cedido pela prefeitura de São Mateus à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) através de um termo de cessão de uso do prédio assinado pelo governador Paulo Hartung em julho deste ano.

O atual pronto-socorro do Roberto Silvares tem 720 m² e é a principal porta de entrada de urgência e emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) para os 14 municípios da Região Norte do Espírito Santo, sendo referência também para pacientes do Sul da Bahia e do Leste de Minas Gerais. O Governo do Estado informou que foram contratados 147 profissionais para atuar na unidade.

No novo espaço haverá 2.430,46 m² distribuídos entre o pavimento térreo, onde funcionará o serviço de urgência e emergência, com 48 leitos, e o primeiro pavimento, onde serão transferidos alguns setores administrativos do Hospital.

Os atendimentos de urgência e emergência, que eram realizados pela UPA, agora serão absorvidos pelo pronto-socorro, que também atenderá demandas espontâneas e encaminhamentos de serviços de pronto atendimento da região.







