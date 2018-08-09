Motorista morre e outro fica ferido em acidente em Itaguaçu

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um acidente na ES-164, na região de Triunfo, zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar, dois veículos colidiram após o motorista de um deles diminuir a velocidade para entrar em sua propriedade e ser atingido na traseira pelo segundo veículo.

Um dos condutores, Carlos Mathias Babilon, 50 anos, morreu no local e o outro foi socorrido pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital no município da Serra, na Grande Vitória.