Motociclista morre em acidente com ônibus em Linhares

Moto bateu no para-choque dianteiro do ônibus. Vítima foi socorrido pelos bombeiros e levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.