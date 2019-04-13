Home
Motociclista morre após bater em poste em rodovia de Colatina

O acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (12). João Inocêncio de Abreu Júnior, de 27 anos, estava sozinho na moto