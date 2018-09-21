Motociclista morre após atropelar vaca em rodovia de Aracruz

Um motociclista, identificado como Gilson Fernandes Franco, morreu após atropelar uma vaca na rodovia ES 445, próximo à entrada de Cachoeirinha, em, no, na noite desta quinta-feira (20). O animal também morreu.

De acordo com o boletim de ocorrência da, o acidente aconteceu por volta de 23h30, no sentido Barra do Riacho. O motociclista, que conduzia uma Honda Twister, morreu no local.

Após o atendimento da ocorrência, as equipes foram orientadas a deixar a moto na rodovia, por não haver guincho credenciado com o DETRAN. Também não foi possível o contato com nenhum familiar da vítima para a entrega do veículo. Os documentos de Gilson ficaram sob a responsabilidade da perícia criminal.