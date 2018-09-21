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Norte do ES

Motociclista morre após atropelar vaca em rodovia de Aracruz

Gilson Fernandes Franco conduzia uma Honda Twister por volta de 23h30 desta quinta. Com o impacto, o animal também morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 14:07

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 14:07

Acidente aconteceu na ES 445 Crédito: TV Gazeta/Gabriela Ribetti
Um motociclista, identificado como Gilson Fernandes Franco, morreu após atropelar uma vaca na rodovia ES 445, próximo à entrada de Cachoeirinha, em Aracruz, no Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (20). O animal também morreu.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 23h30, no sentido Barra do Riacho. O motociclista, que conduzia uma Honda Twister, morreu no local.
Além da PM, o Corpo de Bombeiros e uma equipe de perícia criminal também foram ao local.
Após o atendimento da ocorrência, as equipes foram orientadas a deixar a moto na rodovia, por não haver guincho credenciado com o DETRAN. Também não foi possível o contato com nenhum familiar da vítima para a entrega do veículo. Os documentos de Gilson ficaram sob a responsabilidade da perícia criminal.
 

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