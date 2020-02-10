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Noroeste do ES

Motociclista morre ao bater em árvore que caiu na pista após chuva forte no ES

O acidente aconteceu na noite deste domingo (9), na estrada que liga Barra de São Francisco a Ecoporanga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 13:42

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 13:42

Após a perícia,  o corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Um acidente na região Noroeste do Espírito Santo terminou com a morte de um homem na noite deste domingo (9), na rodovia que liga a cidade de Barra de São Francisco ao município de Ecoporanga.
O motociclista, que não teve a identidade divulgada pela polícia, trafegava de moto quando colidiu contra uma árvore que havia caído na pista após a chuva forte registrada na região horas antes do acidente.

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Uma ambulância foi ao local do acidente, mas ao iniciar o resgate foi constatada a morte da vítima. A Polícia Militar sinalizou a rodovia e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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