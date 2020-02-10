Motociclista morre ao bater em árvore que caiu na pista após chuva forte no ES

Um acidente na região Noroeste do Espírito Santo terminou com a morte de um homem na noite deste domingo (9), na rodovia que liga a cidade de Barra de São Francisco ao município de Ecoporanga.
O motociclista, que não teve a identidade divulgada pela polícia, trafegava de moto quando colidiu contra uma árvore que havia caído na pista após a chuva forte registrada na região horas antes do acidente.
Uma ambulância foi ao local do acidente, mas ao iniciar o resgate foi constatada a morte da vítima. A Polícia Militar sinalizou a rodovia e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.