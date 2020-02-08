Gerente de banco morre após acidente com bicicleta em Cachoeiro

Fabiano chegou a ser levado para a Santa Casa de Misericórdia Crédito: Redes Sociais

Geisy Gomes

Um gerente de banco morreu na manhã deste sábado (8), após sofrer um acidente de bicicleta em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Fabiano Carvalho e um amigo praticavam mountain bike no bairro São Geraldo, onde ele teria caído de uma ribanceira. Fabiano chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A informação é de que Fabiano estava com um amigo em um morro, mas por motivos ainda não esclarecidos ele teria caído. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos.

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O local onde o acidente aconteceu tem um percurso considerado difícil pelos amantes do ciclismo. O fotógrafo Edgard Baião, 61 anos, começou a andar de bike há cinco anos e revelou que esteve no local apenas uma vez. Não tive coragem de voltar lá. É considerado um percurso difícil pelos praticantes do esporte, contou.