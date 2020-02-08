Gerente de banco morre após acidente com bicicleta em Cachoeiro

Um gerente de banco morreu na manhã deste sábado (8), após sofrer um acidente de bicicleta em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Fabiano Carvalho e um amigo praticavam mountain bike no bairro São Geraldo, onde ele teria caído de uma ribanceira. Fabiano chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
A informação é de que Fabiano estava com um amigo em um morro, mas por motivos ainda não esclarecidos ele teria caído. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos.
O local onde o acidente aconteceu tem um percurso considerado difícil pelos amantes do ciclismo. O fotógrafo Edgard Baião, 61 anos, começou a andar de bike há cinco anos e revelou que esteve no local apenas uma vez. Não tive coragem de voltar lá. É considerado um percurso difícil pelos praticantes do esporte, contou.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro e ainda não há informações sobre velório e sepultamento. (