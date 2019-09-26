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Tragédia

Acidente entre moto e bicicleta deixa dois jovens mortos no ES

Segundo a PM, o motociclista invadiu a contramão da ES 164 e colidiu de frente com a bicicleta. Um jovem de 22 anos e um adolescente de 15 anos morreram na hora

Publicado em 

26 set 2019 às 08:59

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 08:59

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Brunela Alves
Um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou dois jovens mortos na noite desta quarta-feira (25), em Mantenópolis, Região Noroeste do Estado. A colisão aconteceu na Rodovia ES 164, próximo do distrito de São Geraldo, por volta de 19 horas.
Segundo a Polícia Militar, Lucas Jakson do Nascimento Silva, de 22 anos, seguia pela rodovia quando invadiu a contramão e bateu de frente com a bicicleta de David Rodrigues de Oliveira, de 15 anos. O adolescente pedalava em grupo no sentido Mantenópolis X São Geraldo quando foi surpreendido pela moto.
> Homem morre em grave acidente com caminhão na ES 164 em Mantenópolis
Os dois morreram na hora. A perícia da Polícia Civil esteve no local e os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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