Acidente entre moto e bicicleta deixa dois jovens mortos no ES

Um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou dois jovens mortos na noite desta quarta-feira (25), em Mantenópolis, Região Noroeste do Estado. A colisão aconteceu na Rodovia ES 164, próximo do distrito de São Geraldo, por volta de 19 horas.
Segundo a Polícia Militar, Lucas Jakson do Nascimento Silva, de 22 anos, seguia pela rodovia quando invadiu a contramão e bateu de frente com a bicicleta de David Rodrigues de Oliveira, de 15 anos. O adolescente pedalava em grupo no sentido Mantenópolis X São Geraldo quando foi surpreendido pela moto.
Os dois morreram na hora. A perícia da Polícia Civil esteve no local e os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.