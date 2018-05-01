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ES 080

Mortes em Colatina: mulher de empresário soube de acidente pelo Facebook

Marcelo e Monique completariam quatro anos de união no próximo mês de julho

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2018 às 18:03
O empresário Marcelo Ramos e a esposa Monique Schramm; eles completariam quatro anos de união no mês de julho Crédito: Facebook | Marcelo Ramos
A esposa do empresário Marcelo Pereira Ramos, 38 anos, um dos mortos no acidente na ES 080, em Colatina, ficou sabendo da tragédia por meio das redes sociais. A mãe de Monique Schramm, que atendeu o telefone da filha e preferiu não se identificar, contou que Monique viu a foto do acidente no Facebook. 
"Ela viu uma foto e disse para mim: 'Mãe, Marcelo sofreu um acidente'. Depois ela recebeu várias ligações de amigos e parentes falando sobre a morte dele. Ela precisou tomar remédio e agora está mais calma", contou a sogra do empresário.
O casal completaria quatro anos de união em julho. Eles não tinham filhos. 
O velório de Marcelo Ramos será na casa da sogra em Lajinha de Pancas, e o enterro está previsto para acontecer na noite desta desta terça-feira (1º), no Cemitério Católico de Lajinha.
O ACIDENTE
Segundo a Polícia Militar, apesar de ainda não ter sido traçada a dinâmica do acidente, a batida foi frontal em um trecho da rodovia que não permite ultrapassagem. De acordo com a perícia da Polícia Civil, havia muita neblina na hora da batida. Na pista, não há marcas de frenagem. 

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