Mortes em Colatina: mulher de empresário soube de acidente pelo Facebook

O empresário Marcelo Ramos e a esposa Monique Schramm; eles completariam quatro anos de união no mês de julho Crédito: Facebook | Marcelo Ramos

"Ela viu uma foto e disse para mim: 'Mãe, Marcelo sofreu um acidente'. Depois ela recebeu várias ligações de amigos e parentes falando sobre a morte dele. Ela precisou tomar remédio e agora está mais calma", contou a sogra do empresário.

O casal completaria quatro anos de união em julho. Eles não tinham filhos.

O velório de Marcelo Ramos será na casa da sogra em Lajinha de Pancas, e o enterro está previsto para acontecer na noite desta desta terça-feira (1º), no Cemitério Católico de Lajinha.

O ACIDENTE