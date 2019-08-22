Home
Moradores se unem e reformam praça abandonada em Aracruz

O aposentado Sebastião de Oliveira da Silva fez um sonho se tornar realidade: com a ajuda de vizinhos e amigos, conseguiu reformam o espaço e construir brinquedos em eucalipto