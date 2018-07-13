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Canavieiras

Morador em situação de rua é preso em Colatina por homicídio na BA

O suspeito estava em aberto desde o dia 11 de janeiro de 2016, por homicídio qualificado

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 17:50
Reginaldo dos Anjos de Jesus tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por um homicídio qualificado Crédito: Divulgação/PM
Um morador em situação de rua, de 51 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio foi preso em Colatina, região Noroeste do Estado.
Reginaldo dos Anjos de Jesus tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por um homicídio qualificado praticado em Canavieiras, na Bahia.
Os militares foram até o Pop Rua, localizado no bairro Luiz Iglesias, que é o Serviço Especializado para pessoas em situação de rua, onde localizaram o suspeito.
A Polícia Civil informou que o mandado contra o suspeito estava em aberto desde o dia 11 de janeiro de 2016.
O acusado foi condenado a 9 anos e seis meses de prisão em regime fechado e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde ficará à disposição da justiça da Comarca de Canavieiras. 

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