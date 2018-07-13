Morador em situação de rua é preso em Colatina por homicídio na BA

Reginaldo dos Anjos de Jesus tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por um homicídio qualificado Crédito: Divulgação/PM

Um morador em situação de rua, de 51 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio foi preso em Colatina, região Noroeste do Estado.

Reginaldo dos Anjos de Jesus tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por um homicídio qualificado praticado em Canavieiras, na Bahia.

Os militares foram até o Pop Rua, localizado no bairro Luiz Iglesias, que é o Serviço Especializado para pessoas em situação de rua, onde localizaram o suspeito.

A Polícia Civil informou que o mandado contra o suspeito estava em aberto desde o dia 11 de janeiro de 2016.