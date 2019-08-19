Home
>
Região Norte
>
Marinha retoma buscas por pescador desaparecido no mar de Regência

Marinha retoma buscas por pescador desaparecido no mar de Regência

Antônio da Vitória sumiu nas águas do balneário depois que o barco onde estava afundou. Dois outros pescadores nadaram por mais de uma hora e conseguiram se salvar