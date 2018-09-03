Mais de 300 pessoas dormem na fila do Sine de Linhares

Mais de 300 pessoas dormiram na fila do Sine de Linhares Crédito: Kaio Henrique

Linhares, na região Norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (03). A fila começou a se formar na manhã de domingo (2) por pessoas que querem disputar as 100 vagas de auxiliar de linha de produção abertas por uma metalúrgica localizada no município. Pelo menos 350 pessoas dormiram na fila em frente à agência do Sine de, na região Norte do Estado, na madrugada desta segunda-feira (03). A fila começou a se formar na manhã de domingo (2) por pessoas que querem disputar as 100 vagas de auxiliar de linha de produção abertas por uma metalúrgica localizada no município.

Muitas pessoas tiveram que voltar para casa porque não conseguiram pegar uma senha, pois são distribuídas 200 por dia. Outros não conseguiram fazer o cadastro por faltar algum documento exigido para o cadastro. Havia na porta do Sine um aviso que orientava sobre os documentos necessários.

De acordo com a coordenadora do Sine de Linhares, Cláudia Fischer, vai acontecer um longo processo de seleção realizado pela metalúrgica, começando pelo cadastro na agência.

A empresa está disponibilizando 100 vagas para contratação imediata. Os candidatos vão passar por todo um processo de seleção, desde o encaminhamento do Sine até a parte de documentação, testes psicológicos e a entrevista com o supervisor da área. Não é por ordem de chegada, explicou.

Além disso, Cláudia informou que a seleção continua até quinta-feira (6). A gente tem um limite diário de senhas para atender de 200 pessoas com tranquilidade e fazer um processo de seleção bacana para a empresa, mas essas senhas serão entregues durante toda essa semana, de segunda a quinta-feira, porque na sexta é feriado. A gente acredita que no decorrer da semana vai conseguir atender a todo mundo que está pleiteando uma das vagas na empresa, ressaltou.

A coordenadora do Sine também comentou sobre a grande fila que se formou no local.

É um problema dormir aqui fora e ter uma fila tão extensa, mas é um reflexo de um cenário de desemprego que a gente está vivendo em nível nacional já há algum tempo. O que nos deixa feliz é que o nosso município está sendo contemplado com novas vagas, com novas empresas vindo. Apesar desse primeiro cenário que nos impacta por ter uma fila com quase 400 pessoas na frente do Sine, nos deixa feliz a oportunidade de ofertar 100 novos postos de trabalho. Com a expectativa de novas empresas vindo, esperamos conseguir colocar um número expressivo de pessoas no mercado de trabalho até o final do ano, finalizou.

VAGAS

Para conquistar uma das 100 vagas oferecidas pela metalúrgica é necessário ter ensino fundamental incompleto e disponibilidade para trabalhar em regime de turno.

Os documentos exigidos para o cadastro no Sine são identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS ou cartão cidadão, título de eleitor, certificado de reservista, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e certificados de cursos realizados, além do currículo e uma foto 3X4. A agência do Sine de Linhares funciona das 8 às 13 horas, de segunda a sexta-feira (exceto no próximo dia 7, feriado da Independência).