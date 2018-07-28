Mãe e filha mortas em acidente são enterradas em Mantenópolis

Amigos e familiares lotam igreja em Mantenópolis para velório de mortos em acidente na BR 101 Crédito: Foto do internauta

Mãe e filha, mortas em acidente na BR 101, em Ibiraçu, na manhã de quinta-feira (26), foram enterradas no início da tarde deste sábado (28) em Mantenópolis, região Noroeste do Estado.

após serem liberados do Departamento Médico Legal de Vitória. Os corpos de Ediane Barbosa, 47 anos, e Maria Luiza Barbosa Evangelista 12 anos, chegaram em Mantenópolis por volta das 3 horas deste sábado para o velório,

A missa de corpo presente aconteceu na Igreja Católica de São Geraldo na Vila de São Geraldo, distrito de Mantenópolis, por volta de 10 horas da manhã, com a presença do Bispo de São Mateus, Dom Paulo Bosi Dal´Bó. Já o sepultamento ocorreu no início da tarde no Cemitério da Comunidade São Geraldo .

ESTADO DE SAÚDE

segue em estado estável e se recuperando da cirurgia no abdômen realizada no Hospital São Camilo, em Aracruz. De acordo com o reitor do seminário da Diocese de São Mateus, o padre Elder Molovini, o seminarista Dener Evangelista Barbosa, 24 anos, que sobreviveu ao acidente,

"O Dener está bem e se recuperando muito bem da cirurgia. Já foram retiradas todas as sondas e a partir de hoje (sábado), vão dar alimentação líquida para ele. Acreditamos que não vai demorar muito para que saia da UTI e vá para o quarto", disse.

morreu na noite de sexta-feira (27), no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. O irmão de Dener, Elder Evangelista Barbosa, que estava dirigindo o carro da família no momento do acidente, foi atendido e liberado na quinta-feira (26). Já Danielly Barbosa Paiva, namorada de Elder, que estava em estado grave,

O velório dela, de acordo com o padre Elder Molovini, será realizado na manhã deste domingo (28), no salão paroquial de Mantenópolis.

Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Alexandre Souza Baltazar

O ACIDENTE

seguia em direção à Vitória na manhã de quinta-feira (26) quando sofreu um acidente. O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, com placas de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placas de Vila Velha, bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado. A família, que é natural de Mantenópolis,. O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, com placas de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placas de Vila Velha, bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado.

No carro estavam o seminarista Dener Evangelista, a mãe Ediane Barbosa, a irmã Maria Luiza e o irmão Elder Evangelista  que estava com a namorada Danielly Barbosa Paiva.