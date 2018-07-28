Mãe e filha mortas em acidente são enterradas em Mantenópolis

Mãe e filha, mortas em acidente na BR 101, em Ibiraçu, na manhã de quinta-feira (26), foram enterradas no início da tarde deste sábado (28) em Mantenópolis, região Noroeste do Estado.
Os corpos de Ediane Barbosa, 47 anos, e Maria Luiza Barbosa Evangelista 12 anos, chegaram em Mantenópolis por volta das 3 horas deste sábado para o velório, após serem liberados do Departamento Médico Legal de Vitória.
A missa de corpo presente aconteceu na Igreja Católica de São Geraldo na Vila de São Geraldo, distrito de Mantenópolis, por volta de 10 horas da manhã, com a presença do Bispo de São Mateus, Dom Paulo Bosi Dal´Bó. Já o sepultamento ocorreu no início da tarde no Cemitério da Comunidade São Geraldo.
ESTADO DE SAÚDE
De acordo com o reitor do seminário da Diocese de São Mateus, o padre Elder Molovini, o seminarista Dener Evangelista Barbosa, 24 anos, que sobreviveu ao acidente, segue em estado estável e se recuperando da cirurgia no abdômen realizada no Hospital São Camilo, em Aracruz.
"O Dener está bem e se recuperando muito bem da cirurgia. Já foram retiradas todas as sondas e a partir de hoje (sábado), vão dar alimentação líquida para ele. Acreditamos que não vai demorar muito para que saia da UTI e vá para o quarto", disse.
O irmão de Dener, Elder Evangelista Barbosa, que estava dirigindo o carro da família no momento do acidente, foi atendido e liberado na quinta-feira (26). Já Danielly Barbosa Paiva, namorada de Elder, que estava em estado grave, morreu na noite de sexta-feira (27), no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
O velório dela, de acordo com o padre Elder Molovini, será realizado na manhã deste domingo (28), no salão paroquial de Mantenópolis.
O ACIDENTE
A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção à Vitória na manhã de quinta-feira (26) quando sofreu um acidente. O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, com placas de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placas de Vila Velha, bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado.
No carro estavam o seminarista Dener Evangelista, a mãe Ediane Barbosa, a irmã Maria Luiza e o irmão Elder Evangelista que estava com a namorada Danielly Barbosa Paiva.
Após a colisão, o carro teria pegado fogo. A mãe do seminarista ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Já a irmã morreu a caminho do hospital. O irmão Elder dirigia o veículo no momento do acidente foi socorrido e junto com o irmão Dener para o Hospital São Camilo.