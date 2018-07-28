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Tristeza

Mãe e filha mortas em acidente são enterradas em Mantenópolis

Os corpos chegaram em Mantenópolis por volta das 3 horas deste sábado (28), após serem liberados do Departamento Médico Legal de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 20:52

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 20:52

Amigos e familiares lotam igreja em Mantenópolis para velório de mortos em acidente na BR 101 Crédito: Foto do internauta
Mãe e filha, mortas em acidente na BR 101, em Ibiraçu, na manhã de quinta-feira (26), foram enterradas no início da tarde deste sábado (28) em Mantenópolis, região Noroeste do Estado.
Os corpos de Ediane Barbosa, 47 anos, e Maria Luiza Barbosa Evangelista 12 anos, chegaram em Mantenópolis por volta das 3 horas deste sábado para o velório, após serem liberados do Departamento Médico Legal de Vitória
A missa de corpo presente aconteceu na Igreja Católica de São Geraldo na Vila de São Geraldo, distrito de Mantenópolis, por volta de 10 horas da manhã, com a presença do Bispo de São Mateus, Dom Paulo Bosi Dal´Bó. Já o sepultamento ocorreu no início da tarde no Cemitério da Comunidade São Geraldo
ESTADO DE SAÚDE
De acordo com o reitor do seminário da Diocese de São Mateus, o padre Elder Molovini, o seminarista Dener Evangelista Barbosa, 24 anos, que sobreviveu ao acidente, segue em estado estável e se recuperando da cirurgia no abdômen realizada no Hospital São Camilo, em Aracruz.
"O Dener está bem e se recuperando muito bem da cirurgia. Já foram retiradas todas as sondas e a partir de hoje (sábado), vão dar alimentação líquida para ele. Acreditamos que não vai demorar muito para que saia da UTI e vá para o quarto", disse.
O irmão de Dener, Elder Evangelista Barbosa, que estava dirigindo o carro da família no momento do acidente, foi atendido e liberado na quinta-feira (26). Já Danielly Barbosa Paiva, namorada de Elder, que estava em estado grave, morreu na noite de sexta-feira (27), no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
O velório dela, de acordo com o padre Elder Molovini, será realizado na manhã deste domingo (28), no salão paroquial de Mantenópolis.
Carro de passeio pegou fogo após bater de frente com caminhonete, na BR 101, em Ibiraçu Crédito: Alexandre Souza Baltazar
O ACIDENTE
A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção à Vitória na manhã de quinta-feira (26) quando sofreu um acidente. O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, com placas de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placas de Vila Velha, bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado.
No carro estavam o seminarista Dener Evangelista, a mãe Ediane Barbosa, a irmã Maria Luiza e o irmão Elder Evangelista  que estava com a namorada Danielly Barbosa Paiva.
Após a colisão, o carro teria pegado fogo. A mãe do seminarista ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Já a irmã morreu a caminho do hospital. O irmão Elder dirigia o veículo no momento do acidente foi socorrido e junto com o irmão Dener para o Hospital São Camilo.

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