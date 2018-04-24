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Alerta

Linhares registra mais de 40 casos de picada de escorpião nos últimos meses

Nos meses de fevereiro e março, 42 pessoas foram picadas, mas esse número pode ser maior, já que muitas não procuram atendimento médico

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 13:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 13:22
Nos meses de fevereiro e março, 42 pessoas foram picadas no município Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo, está preocupada com a incidência de escorpiões no município, já que o ataque desse bicho pode levar à morte. Nos meses de fevereiro e março, 42 pessoas foram picadas, mas esse número pode ser maior.
"Sabemos que existem muitos pacientes que não procuram atendimento médico. Portanto, eles não entram nas estatísticas. Já o número de pessoas que solicitam visitas comprova o aumento nesses casos", disse a zootecnista do Programa Municipal de Controle de Escorpiões, Janiele Marinato. O número total de visitas em março chegou a 45, nove a mais que fevereiro.
Em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta, a diretora da Vigilância Epidemiológica de Linhares, Jackelene Ramos, informou que a incidência de escorpião costuma ser maior na zona rural, mas o inseto pode aparecer em bairros com muitos lotes baldios, como o Santa Cruz e o Planalto. No bairro Interlagos, um dos maiores da cidade, foram dois incidentes. Em ambos os casos, o bicho estava escondido em verduras.
"O relato é que esses acidentes aconteceram pela verdura que as pessoas manipularam. O inseto estava dentro da verdura", informou.
LIMPEZA É ESSENCIAL
Para evitar o aparecimento de escorpiões, Jackelene orienta os moradores a manter a limpeza de quintais, pois esses bichos gostam de entulho e lixo. Caso encontrem um, não devem manipular o animal. "O ideal é ligar para para a Vigilância Ambiental para que seja feito o combate ao inseto, para que ele não volte a aparecer na região. Se for picado, tem que ir ao HGL, que é o hospital de referência".
A prefeitura disse que os responsáveis pelas visitas trabalham na orientação e busca desses animais. Os profissionais também realizam palestras informativas em escolas, empresas e órgãos públicos ou privados, conforme agendamento prévio.
Informações sobre a solicitação de palestras ou atendimento domiciliar referente a escorpiões em Linhares podem ser obtidas no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na Avenida Wilson Durão, 955, bairro Três Barras. O telefone é o (27) 3371-4098.
COMO PREVENIR
- Limpar jardins e quintais, evitando acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e material de construção, entre outros.
- Nos jardins, evitar folhagens densas junto a paredes e muros, e manter a grama aparada.
- Limpar periodicamente terrenos baldios.
- Sacudir bem roupas e sapatos antes de usá-los, pois os escorpiões podem se esconder neles.
- Vedar frestas e buracos em paredes, ralos, assoalhos e vãos entre o forro e paredes para impedir o trânsito de escorpiões pela residência.
TERRENOS BALDIOS
De janeiro de 2017 a janeiro deste ano, a fiscalização da Prefeitura de Linhares notificou 350 proprietários de terrenos baldios por não fazerem capina e pelo acúmulo de lixo e entulhos. O bairro campeão é o Três Barras com 154 notificações, seguido por Planalto (70), Movelar (53), Palmital (43) e Interlagos (30).
A prefeitura disse que trabalha intensamente para orientar e notificar os proprietários que insistem em não limpar lotes e terrenos baldios. A multa é de R$ 234,75.
Com informações da TV Gazeta e da Prefeitura de Linhares

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