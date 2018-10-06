Linhares: Justiça autoriza quebra de sigilo telefônico de desaparecidos

As famílias do piloto Mayke Stefanelli Barcellos e do amigo Douglas Siqueira Lana, que estão desaparecidos há 14 dias, após decolarem em uma asa-delta motorizada, em, no Norte do Estado, conseguiram a quebra de sigilo dos dados telefônicos deles.

"A Justiça autorizou a quebra de sigilo detalhada dos dados telefônicos dos celulares deles. Desta forma, é possível localizar o telefone, mesmo que esteja desligado, o que pode auxiliar nas buscas. A quebra de sigilo anterior a essa foi administrativa, de ofício feita pelo delegado a partir do boletim que registrou o desaparecimento", explicou.