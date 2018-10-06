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Mistério após voo

Linhares: Justiça autoriza quebra de sigilo telefônico de desaparecidos

Segundo advogada que representa as famílias, estes dados poderiam mostrar a localização dos aparelhos, mesmo desligados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 23:57

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 23:57

Crédito: Montagem
As famílias do piloto Mayke Stefanelli Barcellos e do amigo Douglas Siqueira Lana, que estão desaparecidos há 14 dias, após decolarem em uma asa-delta motorizada, em Linhares, no Norte do Estado, conseguiram a quebra de sigilo dos dados telefônicos deles.
De acordo com a advogada Adriana Alves, que representa as famílias, esses dados telefônicos são mais técnicos e detalhados do que os conseguidos anteriormente pela polícia, em que foi apontado que os dois aparelhos "apagaram" ao mesmo tempo.
"A Justiça autorizou a quebra de sigilo detalhada dos dados telefônicos dos celulares deles. Desta forma, é possível localizar o telefone, mesmo que esteja desligado, o que pode auxiliar nas buscas. A quebra de sigilo anterior a essa foi administrativa, de ofício feita pelo delegado a partir do boletim que registrou o desaparecimento", explicou.
A irmã do piloto, Jéssica Barcellos, disse que a esperança da família em encontrar os dois só aumentou com essa nova possibilidade. "Ainda esperamos encontrá-los com vida", disse.

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