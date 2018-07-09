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Aviso sonoro a 30ºC

Linhares: babá eletrônica ajudou perícia a desmontar versão de pastor

Temperatura no quarto das crianças chegou a 660ºC

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 18:43
Pastor George: babá eletrônica dispara sinal sonoro quando temperatura do quarto atingir 30ºC Crédito: Gazeta Online
A babá eletrônica encontrada na casa onde foram mortos os irmãos Kauã e Joaquim dispunha de uma tecnologia que identifica a variação de temperatura no ambiente. Uma perícia comprovou que o equipamento tinha um sensor térmico, implementado e em funcionamento, programado para disparar alarme sonoro quando a temperatura do local alcançasse 30ºC.
A descoberta permitiu aos investigadores desmontar o argumento do pastor George Alves, que afirmou, em depoimento, que ouviu, e viu, o pedido de socorro de seus filhos pela babá eletrônica e quando chegou ao quarto para socorrê-las as chamas teriam o afastado.
O sensor de temperatura ficava na parte da babá eletrônica encontrada no quarto incendiado, localizado a 6,7 metros da suíte onde o pastor George alegou que estava na madrugada do dia 21 de abril. Na suíte foi encontrada a outra parte da babá eletrônica, um monitor por onde é possível acompanhar imagens, sons e a temperatura do quarto das crianças se a mesma ultrapassasse os 30ºC.
Babá eletrônica encontrada pela perícia em casa incendiada em Linhares Crédito: Gazeta Online
"Portanto, caso as chamas tivessem iniciado de forma independente ou antes da atuação do investigado, seria emitido alerta de aumento de temperatura antes da evolução do incêndio, inclusive, viabilizando que o autor retirasse as crianças do local, o que não ocorreu porque o investigado, deliberadamente, foi quem as colocou naquele leito e ateou fogo no ambiente" destaca trecho do processo. Na época, o pastor disse que ouviu as crianças gritando e que a babá apitou, mas que quando chegou no quarto não conseguiu socorrê-las.
Laudos da perícia dos bombeiros anexados ao processo judicial atestam que a temperatura no quarto das crianças chegou a 660º C. A perícia conseguiu estimar essa temperatura após comprovar que a janela do quarto, feita de alumínio, havia derretido. Para derreter o alumínio precisa atingir seu ponto de fusão, que é estimado em 660,3 °C.
Babá eletrônica ajudou perícia a desmontar versão de pastor

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