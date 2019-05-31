Home
Jovem morre ao cair de moto em represa que se rompeu em Jaguaré

João Manoel Firme de Siqueira, de 17 anos, não percebeu que a ponte da barragem havia rompido. Ele passou direto, bateu de peito no outro lado da represa e caiu nas águas.