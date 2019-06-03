Home
Jovem morre afogado em represa de Rio Bananal

Alexandre da Silva Alves, de 21 anos, mergulhou no local, neste domingo (02), e logo em seguida começou a pedir socorro. No entanto, ele desapareceu nas águas. Seu corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (03)