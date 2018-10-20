Jovem liberado do Iases é preso por participar de arrastão em Linhares

O material apreendido com os suspeitos pela Polícia Militar Crédito: Divulgação/PM

Linhares, Norte do Estado. A Polícia Militar (PM) recebeu informações de que três pessoas haviam cometido alguns roubos na localidade de Bagueira, na zona rural do município na manhã de sexta-feira (19). Um jovem de 18 anos foi preso após realizar um arrastão com mais dois homens em, Norte do Estado. A Polícia Militar (PM) recebeu informações de que três pessoas haviam cometido alguns roubos na localidade de Bagueira, na zona rural do município na manhã de sexta-feira (19).

Uma das vítimas, que muito assutada não quis se identificar, disse em entrevista à TV Gazeta Norte que estava em casa quando os criminosos armados invadiram o quintal para roubarem uma moto.

Eles já chegaram apontando a arma e pedindo a chave da moto. Eu entreguei e eles saíram. Vítima, que não quis se identificar

OUTRO ASSALTO

Logo em seguida, após roubarem a motocicleta, os criminosos invadiram uma padaria na mesma localidade.

O proprietário informou aos militares que o trio roubou aproximadamente R$ 300 e fugiu do local. Um dos suspeitos estava na motocicleta roubada e os outros dois em um veículo modelo Fiat Punto de cor vermelha.

CERCO

Os militares realizaram um cerco na região e localizaram o carro em direção à rodovia que dá acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga.

Após a realização da abordagem, Pablo da Silva Caetano, 18 anos; Alexssandro Santos da Silva, 28 anos e Rafael dos Santos Reis, de 25 anos, foram detidos.

O carro utilizado no arrastão, de acordo com a PM, era da namorada de um dos suspeitos.

Com eles foi apreendido um revólver calibre 38 com duas cápsulas deflagradas, duas cápsulas picotadas e duas cápsulas intactas, além da quantia de R$ 1.093,00.

Os policiais também localizaram a moto que havia sido escondida pelos criminosos. Os homens, os veículos e o material foram encaminhados para a Delegacia de Linhares.

POLÍCIA CIVIL

liberado junto com outros 260 adolescentes por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), para reduzir a superlotação da Unidade em Linhares. A Polícia Civil de Linhares informou que os três suspeitos foram autuados e encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e, um dos suspeitos, é um ex-interno do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), que foi, para reduzir a superlotação da Unidade em Linhares.