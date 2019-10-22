Violência

Jovem é agredido a pauladas e está internado em São Mateus

Vítima foi atacada por quatro suspeitos no bairro Litorâneo e teve um traumatismo craniano. Rapaz está internado no Hospital Estadual Roberto Silvares

22 de outubro de 2019

Um jovem, que não teve a idade informada, está internado em estado grave após ser agredido a pauladas no bairro Litorâneo, em São Mateus, Região Norte do Estado. O crime aconteceu na tarde deste domingo (20). Por conta da gravidade da agressão, a vítima teve um traumatismo craniano e está entubada no hospital.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma denúncia de agressão. Ao chegar no local, testemunhas contaram que quatro criminosos espancaram um rapaz a pauladas em frente à casa dele. Após as agressões, os acusados fugiram.

Moradores do bairro socorreram a vítima, que foi levada ao Hospital Estadual Roberto Silvares. Os policiais seguiram ao hospital, onde foram informados que o jovem sofreu um trauma encéfalo craniano e estava entubado.

Buscas foram feitas, mas os suspeitos não foram localizados. Até o momento, a polícia não sabe qual a motivação das agressões.

POLÍCIA CIVIL

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e este tipo de crime é condicionado à representação criminal.

“O procedimento será encaminhado à Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) de São Mateus, para que caso a vítima manifeste a representação, ele seja investigado”, diz a nota.

