Incêndio em restaurante deixa Centro de Colatina cheio de fumaça

Bombeiros acreditam que o fogo foi provocado pelo excesso de material acumulado na tubulação da chaminé. A churrascaria estava fechada e ninguém se feriu