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Pontal do Ipiranga

Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação em Linhares

Várias equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local; Por conta da fumaça, a visibilidade na estrada que dá acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga está baixa o que requer mais atenção dos motoristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 19:02

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 19:02

Durante os trabalhos, os bombeiros utilizaram um drone para avaliar a extensão do incêndio Crédito: Álvaro Queiroz / TV Gazeta Norte
Um incêndio de grandes proporções atingiu grande área de vegetação nas margens da estrada que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, na região Norte do Espírito Santo. Equipes de combate a incêndios foram acionadas por volta das 13h30 desta quarta-feira (6) e para conter as chamas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível precisar o que causou o incêndio e nem o tamanho da área atingida. Um drone foi usado para avaliar a extensão do fogo e, após um mapeamento do local, uma segunda equipe foi encaminhada para ajudar no combate.
É preliminar falar qual foi a causa, mas a gente aponta que 99% das causas são fatores humanos. Pessoas que utilizam o fogo para fazer limpeza de lotes, fazer a limpeza de lixo, alguma coisa nesse sentido e acabam perdendo o controle e causando esse desastre, explicou o Tenente Brito, do Corpo de Bombeiros.
Ainda segundo ele, o impacto ambiental nessas áreas é muito grande. Essa área é utilizada para agropecuária, então com certeza o estrago foi muito grande. A gente vê diversos animais mortos, ninhos já destruídos, diversos animais que a gente encontra de acordo com que vai combatendo. Então não tem como ser calculado de imediato, relata.

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No local não há residências ou outras construções. Entretanto, quem vai passar pela estrada que dá acesso a Pontal do Ipiranga, litoral da cidade, precisa redobrar a atenção. Por conta da grande quantidade de fumaça, a visibilidade na rodovia está baixa.
Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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