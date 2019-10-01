Home
Idoso é atropelado por ônibus em Colatina

Segundo o Corpo de Bombeiros, Juventino Vieira dos Santos, de 72 anos, atravessava a avenida fora da faixa quando foi atropelado. Ele foi socorrido e passa por exames no hospital