Homens precisaram nadar mais de 1h para chegar à praia de Regência

Irmãos, Fernando e Renato Borges dos Santos conseguiram se salvar após barco afundar no mar; buscas tentam localizar Antônio, que está desaparecido desde sábado (17) à noite