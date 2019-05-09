Home
>
Região Norte
>
Homem morre em acidente de moto em Jaguaré

Homem morre em acidente de moto em Jaguaré

Vítima tinha 38 anos e seguia sozinha de motocicleta para a comunidade de Fátima quando passou reto em uma curva, bateu no meio-fio e tombou. Corpo foi encontrado por um familiar