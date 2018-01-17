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Acidente

Homem morre após capotar trator na zona rural de Linhares

O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (16), em uma fazenda na localidade de Chapadão das Palminhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 11:32

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 11:32

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares Crédito: Arquivo
O condutor de um trator morreu após sofrer um acidente com o veículo em uma fazenda na localidade de Chapadão das Palminhas, zona rural de Linhares, Norte do Estado. No local a PM encontrou sinais de tombamento/capotamento.
Segundo as informações obtidas pela Polícia Militar, o trator trafegava em uma estrada particular, no interior da propriedade. Após o motorista Manoel Neves perder o controle da direção, o veículo caiu em uma ribanceira. Manoel morreu no local.
O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (16). A morte foi confirmada pela perícia da Polícia Civil. O corpo foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares.

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